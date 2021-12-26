Привокзальный район Златоуста прикрыло от огня новое пожарное депо

В церемонии открытия отдельного поста принял участие губернатор Алексей Текслер

26 декабря в Златоусте прошло торжественное открытие отдельного поста 45 пожарно-спасательной части. Это подразделение прикрывает район вокзала, где проживает 37 тысяч человек и расположен 21 социальный объект, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Прежнее здание поста было построено в 1969 году и за полвека пришло в негодность. В 2018 пожарные были вынуждены переселиться в депо 45 ПСЧ Златоуста. В результате по вызовам в район вокзала пожарные приезжали, не укладываясь в десятиминутный норматив.

В конце 2020 года глава Златоуста Максим Пекарский обратился к губернатору с просьбой помочь в восстановлении депо-поста. После переговоров с руководством ГУ МЧС Алексей Текслер распорядился вылелить на строительство 30 миллионов рублей.

Здание депо было построено в рекордные сроки: в августе подрядчик заложил фундамент, а в ноябре новостройку уже подключили к инженерным сетям.

Главное в открытии депо, по словам начальника регионального ГУ МЧС Юрия Буренко, именно в сокращении срока реагирования на сигналы о возгораниях: с 19-20 минут до двух- трех. Вдобавок в районе вокзала через город проходит магистраль Южно-Уральской железной дороги, и при закрытом переезде новое депо оказывается единственным пожарным подразделением Златоуста, расположенном в отрезанном рельсами районе города.

«Трудно переоценить значение нового депо. Вы все помните бушевавшие летом 2021 года лесные пожары на юге региона. Многие из вас сами принимали участие в их тушении, да и в Златоусте были проблемные точки. Новое депо позволит лучше нести службу и охранять от огня важнейшие объекты города!»— обратился к пожарным Алексей Текслер.

Действительно, в зоне ответственности отдельного поста ПСЧ-45 — 59 квадратных километров северо-восточной части Златоуста. Здесь расположены 9 школ, семь детских садов, четыре медучреждения, в том числе перинатальный центр, дворец культуры «Железнодорожник», сам вокзал. Недалеко граница нацпарка «Таганай».

Кроме открытия депо, Алексей Текслер выполнил в гостях у спасателей ещё одну приятную задачу: вручил майору Александру Гнусареву медаль «За отвагу на пожаре», указ о награжлении офицера был летом подписан президентом РФ.

Напомним, по инициативе губернатора и руководства ГУ МЧС по Челябинской области в регионе активно усиливается пожарная охрана. Так, новые депо запланированы на юге области, в Карталинском районе, наиболее пострадавшем от летних лесных пожаров.