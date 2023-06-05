Привокзальную площадь челябинского аэропорта благоустроят к концу осени‑2023

Стоимость работ — 18,5 млн рублей

В челябинском аэропорту им. Игоря Курчатова к концу осени 2023 года благоустроят привокзальную площадь. Работы уже ведутся, причем сразу в нескольких зонах. Общая стоимость составляет 18,5 миллиона рублей, сообщили 5 июня в пресс-службе аэропорта.

«Масштабное благоустройство привокзальной территории общей площадью в 2,4 га проводится впервые. Работы ведутся возле гостиницы, памятника МиГ-17, преображается парадный въезд, сквер, а также территория вокруг парковок. Всего будет высажено более 1700 деревьев и кустарников, а также цветы»,— уточнили в аэропорту.

Например, возле главного въезда в аэропорт вдоль дороги высаживают кедры, чуть дальше появятся ели и можжевельник. Возле гостиницы установят качели для отдыха с видом на терминал, с другой стороны — модульные лавочки с клумбой.

Возле памятника МиГ-17 вместо старого ограждения появится живая изгородь из можжевельника и шаровидных туй.

Территорию за парковкой превратят в общественное пространство с небольшим сквером, там будут установлены бюст Игоря Курчатова, качели и лавочки. К зоне отдыха будет вести пешеходная дорожка, которую отделят от машин изгородью из кизильника.

По периметру привокзальной площади высадят туи и ели, которые будут служить зеленой стеной круглый год.

Завершение всех работ запланировано на 1 ноября 2023 года.