/ Привиться от гриппа можно в ТРК за пять минут

Все выходные врачи предлагают южноуральцам бесплатную вакцинацию.

Получить прививку от гриппа в выходной день предлагают взрослым челябинцам. С 10 утра в ТРК города открылись медицинские пункты, где каждый желающий может абсолютно бесплатно привиться и получить консультацию специалиста. Процедуру проводят за ширмой, а занимает она не больше 5 минут.

За первый час привились около 50 человек. Каждому сначала измерили давление, спросили об аллергических реакциях, затем за ширмой поставили прививку. К вакцинации допускали только тех, кто пришел с паспортом и полисом ОМС. Интересно, что среди желающих получить прививку было больше пенсионеров. Кстати, врачи не рекомендуют после процедуры отправляться на шопинг. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий Маргарита Хижняк.

Медицинские пункты, в которых предлагают привиться от гриппа, работают с 10:00 до 16:00 6 и 7 октября. Аналогичные открыты в Южноуральске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле, Троицке, Сатке.