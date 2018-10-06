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/ Привиться от гриппа можно в ТРК за пять минут

Привиться от гриппа можно в ТРК за пять минут

Все выходные врачи предлагают южноуральцам бесплатную вакцинацию.
сегодня в 11:00
  |  Общество

Получить прививку от гриппа в выходной день предлагают взрослым челябинцам. С 10 утра в ТРК города открылись медицинские пункты, где каждый желающий может абсолютно бесплатно привиться и получить консультацию специалиста. Процедуру проводят за ширмой, а занимает она не больше 5 минут.

За первый час привились около 50 человек. Каждому сначала измерили давление, спросили об аллергических реакциях, затем за ширмой поставили прививку. К вакцинации допускали только тех, кто пришел с паспортом и полисом ОМС. Интересно, что среди желающих получить прививку было больше пенсионеров. Кстати, врачи не рекомендуют после процедуры отправляться на шопинг. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий Маргарита Хижняк.

Медицинские пункты, в которых предлагают привиться от гриппа, работают с 10:00 до 16:00 6 и 7 октября. Аналогичные открыты в Южноуральске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле, Троицке, Сатке.


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