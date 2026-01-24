«Привилегия» и «Белый Хутор» временно остались без света из-за ремонта в Малиновке

На линии в деревне произошел обрыв

Временные отключения света в микрорайонах «Твоя привилегия» и «Белый Хутор» связаны с восстановлением электроснабжения в Малиновке, сообщает пресс-служба «Россети Урал».

В субботу, 24 января, в деревне Малиновка произошло технологическое нарушение в работе сети из-за повреждения вольтодобавочного трансформатора. Специалисты оперативно заменили оборудование, что не потребовало отключения потребителей. Однако для его ввода в работу кратковременное ограничение подачи электроэнергии все же понадобилось по условиям безопасности.

Вечером того же дня на этой же линии случилась новая авария: из-за сильных морозов произошел обрыв провода воздушной ЛЭП, питающей Малиновку.

«Для выполнения восстановительных работ энергетикам необходимо произвести кратковременное отключение электроснабжения в населенных пунктах Малиновка, Привилегия, Белый Хутор», — пояснили в компании.

Бригады работают на месте. В «Россети Урал» заверили, что делают все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее, а в населенном пункте организовано дежурство специалистов для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации.

Зимой деревня Малиновка уже была объектом пристального внимания властей и энергетиков из-за перебоев с электроснабжением. Крепкие морозы добавляют остроты существующим вопросам.