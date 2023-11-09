«Привет от старых штиблет». В Челябинске запустили новый экопроект

Автор «Вещеворота» и «Разделяйки» придумал, куда девать старую обувь

Концепция «ноль отходов» выходит на новый уровень в Челябинске — создатель проектов «Разделяйка» и «Вещеворот» Дмитрий Закарлюкин объявил о запуске еще одного под символическим названием «Привет от старых штиблет». Всю старую обувь теперь можно будет отправить на переработку. Подробности — у корреспондента ИА «Первое областное».

«Я много лет мучился с этим вопросом, еще с 2014 года, когда придумал и открыл „Вещеворот“. У нас скапливались огромные объемы некондиционной обуви. Несколько лет назад появилась инициатива у Дмитровского завода РТИ — они в крошку дробят подошвы и добавляют в свои материалы. Но там подойдет не любая обувь, а во-вторых, процесс достаточно сложный и дорогой. Поскольку наша цель — ноль отходов, поэтому мы искали такое решение, чтобы перерабатывалась любая обувь», — рассказал Дмитрий Закарлюкин.

По его словам, метод нашелся: пиролиз — то есть, по сути, выпаривание твердого вещества до состояния технического углерода.

«Кеды, кроссовки, кожа натуральная, искусственная, с фурнитурой, без — вообще без разницы, потому что процесс пиролиза заключается в том, что тонна сырья загружается в реактор, происходит процесс ее испарения, внутри, на дне реторты, остается технический углерод — это конечный продукт переработки, который применяется в красителях как черный пигмент», — продолжает Дмитрий.

Процесс переработки одной тонны обуви занимает примерно шесть часов, и инициаторы проекта готовы к любым объемам, и чем больше — тем лучше, чтобы это действительно влияло на ситуацию с отходами в городе и области.

Единственное но: пиролиз — процесс энерго- и экономически затратный, поэтому если на «Разделяйку» вторсырье приносят бесплатно, то «выпаривание» обуви будет услугой. Впрочем, стоимость переработки одной пары будет сопоставима с ценой чашки кофе.

«Да, техуглерод идет в использование, но цена продукта, к сожалению, не перекрывает цену утилизации. Но зато мы можем обеспечить вполне экологичное решение проблемы, которая является огромной головной болью для многих: кто-то везет старую обувь в сад, кто-то в гараж, а теперь появился еще один вариант — сдать к нам на переработку», — рассказал Дмитрий Закарлюкин.

Он также добавил, что в перспективе планируется привлечь к партнерству обувные магазины, куда можно будет сдать обувь, например, по программам трейд-ин и другим.