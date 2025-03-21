Привести Чебаркуль в порядок поручил Алексей Текслер главе городского округа

Глава региона поставил ряд важных задач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с вновь избранным главой Чебаркуля Михаилом Панариным. В центре внимания оказались приоритетные задачи развития Чебаркульского городского округа.





Модернизация военного городка (ДОС), имущество которого из ведения Минобороны уже передали в муниципальную собственность — одно из ключевых направлений, обозначенных губернатором. Глава региона сообщил, что ДОС приведут в порядок в течение нескольких лет.

«В военном городке реализуется большая программа модернизации как жилищно-коммунального хозяйства, так и в целом всей территории. В этом году будут большие работы по приведению дорог в нормативное состояние, благоустройство. Мы будем строить новые котельные, разработана целая программа по развитию», — отметил губернатор.

В этом году Чебаркульский городской округ получит рекордное финансирование на дорожное хозяйство — почти 200 миллионов рублей. Алексей Текслер поручил Михаилу Панарину активно работать над подготовкой проектов по ремонту и строительству дорог, включая освещение, как в самом Чебаркуле, так и в других населенных пунктах округа, например, в Мисяше.





Губернатор осмотрел технику, которая была приобретена в прошлом году для объектов жилищно-коммунального хозяйства. В планах - приобрести технику для уборки улиц и дорог.

«Обращаю ваше внимание на внешний вид города. Засилье рекламных вывесок. Надо наводить порядок. Чебаркуль — очень красивый город. Мы это знаем. Он должен выглядеть по-современному. Обратите внимание на муниципальные учреждения. Даже сейчас, когда снег только сошёл, видно, что трава выше человеческого роста некоторая. Это в центре города. Значит, её никогда не косили. Приводите город в порядок, думаю, люди, это люди обязательно оценят», — поручил губернатор.

Развитие туризма также названо одним из важнейших направлений. Глава региона предложил выйти на федеральный конкурс по развитию малых городов для благоустройства набережной озера Чебаркуль и создания современной туристической инфраструктуры.

В сфере ЖКХ Алексей Текслер рекомендовал активно взаимодействовать с областным министерством для реализации проектов модернизации и подготовки проектно-сметной документации. Он заверил в готовности оказать всестороннюю поддержку.