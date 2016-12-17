Губернатор предложил точечно прорабатывать вопрос о приватизации общежитий

Проблемой должна заняться рабочая группа при Заксобрании.
В очередной раз на повестке встала проблема о приватизации недвижимости жителями общежитий Челябинска. Люди, не имеющие квартир в собственности, рассчитывают улучшить свои жилищные условия таким образом. Губернатор Челябинской области на аппаратном совещании прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Борис Дубровский с заместителями и министрами области обсудили ситуацию вокруг общежитий Челябинска. Федеральными законами определен порядок передачи недвижимости в частные руки. Давний конфликт интересов решается постепенно, с учетом интересов самих жильцов.
— Наша позиция четко определена действующим федеральным законодательством. Тем не менее, есть те, кому выгодно подогревать эту тему, и она активно присутствует в информационной повестке. Предлагаю рабочей группе при Законодательном собрании продолжить работу точечно, прокомментировать эту историю. Будем работать по каждому общежитию, чтобы не нарушить интересы проживающих там людей, которые трудятся в областных учреждениях,— подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Фото: Svopi.ru