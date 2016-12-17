Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-28 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Губернатор предложил точечно прорабатывать вопрос о приватизации общежитий

Губернатор предложил точечно прорабатывать вопрос о приватизации общежитий
приватизация , Челябинск , общежитие
19.12.2016 15:56:40

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Проблемой должна заняться рабочая группа при Заксобрании.

В очередной раз на повестке встала проблема о приватизации недвижимости жителями общежитий Челябинска. Люди, не имеющие квартир в собственности, рассчитывают улучшить свои жилищные условия таким образом. Губернатор Челябинской области на аппаратном совещании прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Борис Дубровский с заместителями и министрами области обсудили ситуацию вокруг общежитий Челябинска. Федеральными законами определен порядок передачи недвижимости в частные руки. Давний конфликт интересов решается постепенно, с учетом интересов самих жильцов.

— Наша позиция четко определена действующим федеральным законодательством. Тем не менее, есть те, кому выгодно подогревать эту тему, и она активно присутствует в информационной повестке. Предлагаю рабочей группе при Законодательном собрании продолжить работу точечно, прокомментировать эту историю. Будем работать по каждому общежитию, чтобы не нарушить интересы проживающих там людей, которые трудятся в областных учреждениях,— подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Фото: Svopi.ru

Читайте также

Общество
22 миллиарда рублей выделено на соцзащиту жителей Челябинской области
22 миллиарда рублей выделено на соцзащиту жителей Челябинской области
соцзащита , расход , заседание
20 Декабря 2016, 18:27
Общество
Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с южноуральским омбудсменом
Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с южноуральским омбудсменом
губернатор , омбудсмен , встреча , рабочие моменты
19 Декабря 2016, 18:02
Происшествия
Полуторогодовалый малыш заперся от матери в общежитии
Полуторогодовалый малыш заперся от матери в общежитии
Миасс , ребенок , общежитие , мать
13 Декабря 2016, 15:36
Происшествия
Пожар в общежитии ЮУрГУ ликвидировали студенты
Пожар в общежитии ЮУрГУ ликвидировали студенты
общежитие , ЮУрГУ , пожар , ноутбук
07 Декабря 2016, 10:13
Происшествия
Общежитие ЮУрГУ загорелось из-за ноутбука
Общежитие ЮУрГУ загорелось из-за ноутбука
общежитие , пожар , ЮУрГУ
06 Декабря 2016, 20:45

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.