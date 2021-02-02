Присяжные признали южноуральца виновным в избиении жены, убийстве тещи и родственницы

Окончательное решение вынесет суд

В Челябинском областном суде состоялось заседание по делу Максима Иванова, который обвиняется в убийстве двух человек, угрозе убийством, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия. Присяжные заседатели вынесли вердикт и признали вину подсудимого доказанной.

В марте 2019 года мужчина находился в машине вместе с экс-супругой, сильно избил ее и угрожал убить. Ранее он уже высказывал угрозы в адрес женщины. Во время одной из ссор он отобрал у нее телефон стоимостью более 18 тысяч рублей, разбил и выбросил его.

«Иванов, вооружившись пистолетом, поехал в квартиру ее матери, намереваясь застрелить женщину. В тот момент дома у бывшей тещи находилась родственница, ставшая потенциальным свидетелем запланированного преступления. Иванов выстрелами из пистолета убил обеих», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Далее в судебном заседании состоится обсуждение последствий вердикта, суд выслушает прения сторон и последнее слово подсудимого, после чего удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.