Приставы заставили челябинца отдать бывшей жене машину «Шкода» и комод

Добровольно расстаться с имуществом он не хотел

Судебные приставы Тракторозаводского района помогли исполнить необычное судебное решение о разделе имущества между бывшими супругами. Мужчина долгое время отказывался передать экс-жене целый гараж вещей, но его все же заставили сделать это, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Согласно иску, удовлетворенному судом, мужчина должен был вернуть женщине часть совместно нажитого имущества. В длинном списке значились автомобиль «Шкода-Октавиа», робот-пылесос, саундбар, кофемашина, холодильник, кондиционер, аппарат для электроэпиляции, телевизор, а также мебель, включая двуспальную кровать, кухонный гарнитур, кушетку, стол, стеллаж и комод.

Однако добровольно расставаться с имуществом экс-супруг не торопился, что и вынудило женщину обратиться к судебным приставам. В отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство, ему назначили исполнительский сбор в размере 5000 рублей и установили новый срок для выполнения требований суда.

«Первоначально это возымело действие, и мы договорились о встрече для передачи вещей. Однако в назначенный день должник на контакт не вышел», — сообщили в ведомстве.

Такое поведение стало основанием для новых мер. Мужчину предупредили о составлении административного протокола по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований неимущественного характера. Уведомление было направлено ему через портал «Госуслуги», и это оказалось решающим аргументом.

Получив уведомление, гражданин немедленно связался с бывшей супругой и заявил о готовности передать все имущество — от автомобиля до комода. Спустя несколько дней решение суда было полностью исполнено.