Приставы взыскали с «Южуралмоста» более миллиарда рублей

Долги предприятию достались от «Южуралавтобана».

Судебные приставы взыскали долг в один миллиард 325 миллионов рублей с «Южуралмоста». Эта сумма досталась организации от предприятия-банкрота «Южуралавтобан». Об этом «Первому областному» сообщили в пресс-службе ФССП по Челябинской области. Документ, выданный арбитражным судом региона, поступил приставам 23 ноября, после чего об это уведомили и саму организацию.



«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уведомил об этом организацию, установил наличие счетов предприятия-должника и обратил взыскание на денежные средства. Долг был взыскан в два приема: сначала поступил платеж в один миллиард 211 миллионов рублей, через несколько дней банк перечислил на депозитный счёт службы судебных приставов остаток задолженности — 114 миллионов рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ФССП России по Челябинской области.

Отмечается, исполнение судебного решения о взыскании прошло в срок добровольного исполнения, поэтому не был назначен исполнительский сбор. Деньги уже направлены в доходную часть бюджета. Исполнительное производство будет окончено, как только они поступят на счет взыскателя.