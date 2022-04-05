Приставы прекратят взыскивать деньги с участников спецоперации на Украине

На такую льготу, как «заморозка» исполнительного производства, имеют право ветераны боевых действий

Исполнительные производства в отношении россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине, могут быть приостановлены полностью или частично. Это связано с признанием всех участников спецоперации ветеранами, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УФССП по Челябинской области.



Напомним, Госдума РФ утвердила поправки в федеральный закон «О ветеранах», согласно которым граждане, направленные для участия в спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР, признаются ветеранами боевых действий. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. Новый статус автоматически дает право на ряд федеральных и региональных льгот, а кроме того — право на послабления от приставов, если ветераны и участники боевых действий оказались должниками по исполнительным производствам.

«Согласно федеральному закону „Об исполнительном производстве“ в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично», — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Для приостановки исполнительного производства необходимо предоставить приставу оригиналы или нотариально заверенные копии документов, дающих основание для заморозки. Самим участникам спецоперации сделать это сейчас невозможно, но их могут заменить другие представители сторон исполнительного производства. Кроме того, судебный пристав вправе самостоятельно заморозить производство, если ему стали известны обстоятельства, дающие повод на такие действия.