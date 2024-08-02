Приставы помогли жителю Озерска попасть в квартиру, доставшуюся по наследству

Второй собственник жилья отказался отдать ключи

Судебные приставы из Озерска помогли исполнить решение суда о вселении гражданина в квартиру, часть которой осталась ему по наследству, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Еще в 2018 году мужчина потерял мать, которая оставила ему в наследство долю в квартире. Но другая собственница жилья отказалась отдавать ключи от входной двери. Тогда мужчина обратился за помощью в суд.

В начале 2024 года Озерский городской суд распорядился вселить гражданина в квартиру. Но женщина по-прежнему не желала отдавать ключи, а потом и вовсе уехала из города. Началась работа по принудительному исполнению судебного решения.

«В назначенный день у дверей спорной квартиры появились сотрудники органа принудительного исполнения, участковый инспектор полиции, представители МЧС России. При помощи специального инструмента спасатели обеспечили доступ в жилое помещение. На двери установили новые входные замки», — рассказали судебные приставы.

Исполнительное производство по вселению гражданина окончено. Между тем вторая хозяйка квартиры теперь должна заплатить государству исполнительский сбор.