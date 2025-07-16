Приставы помогли жительнице Чебаркуля получить 900 тысяч рублей алиментов

Помощь бывшего мужа не доходила до детей несколько лет





Житель Чебаркуля задолжал своим детям 900 тысяч рублей алиментов. Внушительный долг накопился за три последних года. Получить эти деньги матери детей помогли судебные приставы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Судебные приставы предприняли ряд мер, в том числе арест счетов, обращение взыскания на заработную плату, запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортными средствами, а также запрет на регистрационные действия с принадлежащим должнику имуществом. А оно оказалось немалым: четыре земельных участка, четыре квартиры и дом», — рассказывают в пресс-службе.

Отец сразу же уплатил накопившийся долг и вышел на текущий график платежей.