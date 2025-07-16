Житель Чебаркуля задолжал своим детям 900 тысяч рублей алиментов. Внушительный долг накопился за три последних года. Получить эти деньги матери детей помогли судебные приставы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
«Судебные приставы предприняли ряд мер, в том числе арест счетов, обращение взыскания на заработную плату, запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортными средствами, а также запрет на регистрационные действия с принадлежащим должнику имуществом. А оно оказалось немалым: четыре земельных участка, четыре квартиры и дом», — рассказывают в пресс-службе.
Отец сразу же уплатил накопившийся долг и вышел на текущий график платежей.