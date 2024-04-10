Приставы Магнитогорска продали квартиры двух алиментщиков из‑за долгов

На счета четырех детей перечислено в общей сложности более 2 миллионов рублей

Квартиры двух жителей Магнитогорска ушли с молотка для погашения их обязательств перед детьми. Для того чтобы мужчины не копили алиментные долги, судебные приставы обещают следить за ними после трудоустройства, сообщили в пресс-центре УФССП по Челябинской области.

Один из мужчин задолжал трем своим детям более полутора миллионов. Их мама скончалась, двое из ребят воспитываются в детском доме, старший уже достиг совершеннолетия.

«Отец не избегал общения с детьми, но финансовая составляющая ответственности его не заботила. Постоянной официальной работы он не имел, неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но никакие меры не срабатывали. Так как мужчина был собственником двух квартир, на одну из них приставы обратили свое внимание: недвижимость арестовали и принудительно продали с торгов. Вырученной суммы хватило, чтобы закрыть долг», — рассказали в службе.

Долг второго алиментщика перед ребенком составлял 600 тысяч рублей, он также был погашен за счет средств, вырученных от продажи одной из квартир должника. Остаток средств возвращен должнику.

Добавим, исполнительные производства продолжаются. Один из отцов уже устроился на официальную работу. Приставы будут контролировать правильность и своевременность перечисления алиментов его детям. Со вторым гражданином также ведется работа, направленная на его официальное трудоустройство.