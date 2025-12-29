Приставы Кизильского района раскрыли схему с фиктивным банкротством

Должник попытался списать долги, предъявив поддельное решение суда

Судебные приставы Кизильского района пресекли попытку гражданина уклониться от выплаты долгов на 1,3 миллиона рублей с помощью фиктивного банкротства, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.



Должник отправил через «Госуслуги» заявление о прекращении исполнительного производства, приложив к нему решение Арбитражного суда Челябинской области. Однако начальник районного отдела заподозрила неладное и проверила документ через QR-код, размещенный на решении.



Код вел на электронную карточку дела, но в нем фигурировал совершенно другой человек. Когда приставы проверили документ по номеру дела, оказалось, что и там указано третье лицо, не имеющее отношения ни к должнику, ни к человеку из QR-кода. Таким образом, предоставленный документ оказался полностью сфабрикованным.



На вопросы приставов должник не смог дать внятных объяснений, заявив лишь, что получил этот документ от своего юриста. Все материалы по факту предоставления подложного решения суда направлены в отдел полиции Кизильского района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям о мошенничестве и подделке документов.

