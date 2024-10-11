Приставы из Озерска передали конфискованный кроссовер на нужды Российской армии

Владелец автомобиля два раза попался за рулем пьяным

Судебные приставы конфисковали кроссовер Toyota RAV4А у жителя Озерска, который не раз садился за руль в пьяном виде. Машина передана в Министерство обороны России, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

Когда мужчина впервые попался за рулем пьяным, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. После повторного нарушения на водителя завели уголовное дело. На этот раз озерчанина приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять машиной на 2,5 года.

Автомобиль нарушителя конфисковали в доход государства. Машину передали на нужды армии.