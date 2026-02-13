Приставы Челябинской области за год взыскали более 25 миллиардов рублей

Каждый третий рубль вернули людям, а конфискованные машины отправили на фронт

Через руки судебных приставов Челябинской области за 2025 год прошло более 3,5 миллиона исполнительных производств. Почти 25,7 миллиарда рублей в итоге возвращены взыскателям. Это на 5 миллиардов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Кому достались деньги

Частным лицам вернули 6,7 миллиарда, компаниям — более 16,5 миллиарда. Еще 2,8 миллиарда ушли в бюджеты всех уровней.

Зарплаты и алименты

Почти 61 миллион рублей удалось отсудить у работодателей, забывших платить сотрудникам. Но главное — дети. Алиментов взыскали на 3,4 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в 2024-м. Почти 4 тысячи должников по алиментам привлекли к административке, еще 2,2 тысячи стали фигурантами уголовных дел.

Машины

380 тысяч неплательщиков лишились права покинуть страну. Это принесло в казну 4 миллиарда рублей, из которых 61 миллион — алименты. Еще 14 тысяч «лишенцев» остались без прав на машину. Зато долгов они отдали больше миллиарда, включая 924 миллиона алиментных.

Аресты и помощь фронту

За год приставы произвели 12,6 тысячи арестов имущества. Среди изъятого — больше 5,5 тысячи машин. Часть ушла с молотка, а часть (53 автомобиля, 4 мотоцикла, снегоход и бензопила) — прямиком в Минобороны, военным.

Суды под охраной

Приставы по обеспечению судов изъяли 4,3 тысячи опасных предметов, включая 218 единиц оружия и боеприпасов. Доставили на заседания больше 8 тысяч человек. Задержали 114 граждан в розыске, из них 9 — за тяжкие преступления. А 865 нелегалов выдворили за пределы страны.

Коллекторы

Также приставы следили за методами работы коллекторов: на нарушителей было составлено 50 административных дел. За незаконные методы возврата долгов с них взыскали штрафы на 3,5 миллиона рублей.

Интересно, что нагрузка на каждого пристава была колоссальной: в среднем более 8 тыс. производств на одного судебного пристава-исполнителя.