«Пришлось учить таджикский язык»: студентка из Челябинска ведет самый трудный класс в школе

О своей работе в канун Дня учителя девушка рассказала честно и без прикрас

Анна Новикова — студентка педуниверситета и преподаватель в коррекционном классе челябинской школы № 74. В ее четвертом «‎М» занимаются дети мигрантов ‎и те, кто не смог угнаться за обычной программой. Через месяц работы с особенными детьми Анна Александровна была готова сбежать из школы, а теперь строит далекоидущие планы. О своей работе в День учителя честно и без прикрас девушка рассказала ИА «Первое областное».

Окончив педагогический колледж, Анна вернулась в родную школу, так как очень хотела работать со своим идеалом.

«У меня был наставник — заместитель директора по воспитательной работе Яна Юрьевна Иванова. Из-за нее я и захотела стать педагогом. Во многом я иду по ее стопам», — делится Анна.

Миссия Анне досталась весьма специфичная и, на первый взгляд, невероятно сложная: под ее руководство отдали коррекционный класс — первый «‎М». Литера обозначает численность учеников — «класс малокомплектный». Первоклашек было всего 10.

Новый детский коллектив оказался многонациональным: некоторые ребята практически не знали русского языка, кроме того, были и русские ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Каждый день в таком классе дети спорили, конфликтовали, но Анне Александровне при помощи более старших коллег удавалось разрешить все конфликты.

«За первый месяц работы я эмоционально выгорела. Хотела даже уволиться, потому что была не готова ко всему, с чем столкнулась», — рассказывает молодой учитель.

И сразу же объясняет, что было неправильным.

«Я относилась к этим ребятам как к обычному классу. Думала, что они лишь чуть-чуть отстают, и давала стандартные задания. А оказалось, что способности у всех разные», — говорит Анна.

Кто-то Анну и вовсе не понимал из-за языкового барьера. Девушке в спешке пришлось учить таджикский язык. Первое время внушительная часть занятия уходила на то, чтобы узнать от иностранных детей перевод базовых слов. К счастью, одновременно с ребятами занимался логопед. Также сказалось пребывание в среде носителей русского языка — через полгода школьники уже могли понятно изъясняться.





Прежде чем попасть в «‎М»-класс, все дети проходят психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк). Логопед, психолог и дефектолог дают заключение о здоровье будущего ученика. Как правило, ребята получают диагноз «‎задержка психического развития».

«‎Ребята в моем классе занимаются по адаптированной программе: там, где обычно делают пять заданий, мы успеваем только одно. Это действительно помогает. Двое ребят уже освоили программу и перешли в обычные классы. Недавно звонил папа одного такого мальчика, благодарил. Говорит, что сейчас сын учится наравне со всеми. Это лучшая похвала за труд», — улыбается Анна.

После четвертого класса опять идут на комиссию, где психолог решает, где они будут учиться дальше — в обычном классе или в коррекционном. Но деление это условное. После 9-го класса ребята из коррекционного класса сдают ОГЭ в упрощенной форме и получают обычный аттестат об окончании школы.

Девушка признается, что с детства не любит сидеть на месте. И отдыхает она, с головой окунувшись в другую работу.





Помимо начальной школы, Анна Александровна руководит внеклассной работой у восьмого класса. Тут ребята обычные попроще. А летний отпуск молодой педагог проводит в детском лагере «Черемушки».

«Еще в школьные годы я прошла курсы подготовки вожатых в ЧГПУ. Каждое лето стараюсь хотя бы одну смену провести в лагере, в более непринужденном формате поработать с детьми. Это уже привычка. Многие дети приезжают ко мне из года в год, я вижу, как они растут. Я горжусь и собой, и ими», — делится Анна.

Девушка, признается, что старается уделять внимание каждому школьнику, поддерживать все детские начинания, иногда даже дает советы по поводу первых романтических отношений. Она смотрит на школьников как на равных, не превозносит себя как начальника. Раньше, отмечает Анна, работали преимущественно по методичке, в то время как сейчас стараются нестандартно подходить к решению проблем. Кроме того, с активным введением в практику интернета и современной техники, меняются методы преподавания: информация подается нагляднее, понятнее.





Сейчас девушка обучается на четвертом курсе педуниверситета по специальности «преподаватель географии и биологии». Но, получив диплом, не собирается покидать начальную школу.

Отвечая на вопрос о глобальных планах на будущее, Анна не задумалась ни на секунду: «Переезжать никуда не хочу — а когда-нибудь, в далеком будущем, мечтаю стать директором школы».

