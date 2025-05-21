«Пришла подработать на лето и затянуло» — официантка из Челябинска о плюсах и минусах работы

Обучают официантов креативно

Челябинка Аня Иванова работает в общепите уже третий год, начинала, как и многие, в качестве летней подработки, но сфера ее затянула... К профессиональному празднику ИА «Первое областное» задало официантке каверзные вопросы.

Как затягивает сфера?

Работать в общепите тяжело как физически, так и эмоционально. Однако находятся те, кто связывает себя с профессией официанта, бармена, повара или хостес на многие годы. Наша героиня пришла, как и многие, просто на подработку во время каникул.





«Решила попробовать себя на лето в должности хостес, и, лето как-то затянулось», — улыбается Аня.

После этого начался ее путь: два года работала менеджером в челябинском ресторане, уже год — официантом.

«Из всех трех должностей официант — самое подходящее для меня. Здесь много общения с интересными людьми, новые знания о продуктах и блюдах, и, конечно, хорошие чаевые», — говорит Анна.

Оказалось, что зарабатывать официанты в Челябинске могут очень даже неплохо — от 80 тысяч рублей в месяц. Да-да, где-то в углу прослезился тот самый дипломированный специалист.

Какие были самые большие чаевые?

Зарплата у официантов складывается из фиксированной ставки и чаевых.

«Заработная плата зависит только от тебя самого — сколько ты наработаешь выручки, и как хорошо ты примешь гостя. Самые большие чаевые у меня были от компании мужчин, 20 тысяч рублей со столика. Но моя знакомая за один вечер получила 300 тысяч. Бывает по-разному», — говорит Аня.

По словам собеседницы, гости на Южном Урале благодарные. В большинстве своем уважительно разговаривают и не скупятся на «чай».





Что самое сложное в работе?

Работать с людьми, в принципе сложно, а работать с голодными людьми, так это вообще что-то за гранью. Но чтобы с уверенностью и улыбкой отвечать на предыдущий вопрос, обслуживать гостей нужно уметь.

«Самое сложное в работе официанта — это работа на ногах и моменты интенсива. Будь это вечер или выходной день, интенсив будет продолжаться на протяжении всего рабочего времени, но снова, обратная сторона медали — хорошие чаевые», — говорит Анна.

Люди тоже встречаются разные, порой реагируют агрессивно, иногда не просто ругаются, а чем-нибудь кидаются, например, антисептиком. В ресторанах гости часто выпивают, а это отдельный вид «отработки возражений». Официант должен уметь найти подход, оставить человека счастливым и сытым, а иногда и успокоить.

Как научиться быть хорошим официантом?

Сотрудникам сферы общепита необходимо проходить обучения и тренинги. И нет, это не только выучить меню и попробовать каждую позицию оттуда.

«Конечно проводятся проработки, это и дегустация блюд, чтобы мы знали вкус и состав полностью, а потом могли передать его гостям. На тренингах учат подбирать эпитеты для описания блюда, делать чек больше с помощью дополнительного заказа», — делится Аня.





Чем вкуснее расскажешь, тем больше вероятность, что гость захочет эту еду, говорит официантка. Есть еще одно упражнение, которое помогает ориентироваться в ресторане — на ощущение времени. Для этого нужно закрыть глаза и, не считая, открыть их через минуту.

«Нужно уметь ориентировать людей, когда будет готов заказ. Потому что официант и гость ощущают время по-разному — ты носишься, а он в это время сидит», — отметила Аня.