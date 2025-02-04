Природу и сооружения Таганая украсили ледяные кружева

Изморозь — это зимний вид осадков

В последние дни погодные условия в Челябинской области оказались подходящими для образования изморози — вида зимних осадков. В нацпарке «Таганай», например, ледяные кристаллы украсили не только деревья, но и различные сооружения, сообщили в телеграм-канале «Таганая».

«Ледяные кристаллы придают лесу особое очарование, и вы никогда не найдете двух похожих. А все потому, что процесс их образования сложен, а все его „участники“ — температура, влажность, движение воздуха — постоянно меняются», — рассказали в нацпарке.

Если погода стабильна, то и ледяные кружева сохраняются как можно дольше. А в ближайшие дни именно такая погода и ожидается на Южном Урале. Так что, если вдруг вы отправитесь на прогулку в нацпарк «Таганай», смотрите не только вдаль, но и перед собой.