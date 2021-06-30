Природа сошла с ума? Президент ответил, в чем причина глобального потепления

Климатические изменения в России происходят быстрее, чем в других регионах мира, отметил Владимир Путин

На вопрос, почему так часто происходят аномальные природные явления, регистрируются температурные антирекорды, Владимир Путин ответил, что вина человечества в климатических изменениях очевидна.



«Трагизм ситуации не только в том, что климат меняется. Когда всё подойдет к опасной черте, а человечество этого не оценит и еще внесет свой вклад в глобальное потепление, наступят необратимые процессы и ситуация на Земле может приблизиться к состоянию Венеры, где температура воздуха — выше 500 градусов. Мы должны минимизировать свой вклад в то, что происходит во Вселенной в целом», — подчеркнул президент.



Владимир Путин считает, что главная причина климатических аномалий — выбросы углекислого газа в атмосферу. Особо отметил, что 70 процентов территории России находится в северных широтах, в том числе в районах вечной мерзлоты, и если начнется таяние льдов, мы столкнемся с самыми серьезными социально-экономическими проблемами в этих территориях, а также может произойти опустынивание земель, где традиционно занимаются сельскохозяйственным производством.



Президент сообщил, что в рамках Международных соглашений по климату Россия взяла на себя обязательства, превосходящие объем снижений выбросов в Евросоюзе, и это связано с экологической безопасностью в 12 самых проблемных российских городах. Правда, кроме Омска Путин не назвал конкретные города. Президент добавил, что правительством разработана система реагирования на климатические изменения, которая коснется десяти критических отраслей.

