«Природа, промышленность и трамваи»: делегация из Казахстана оценила Челябинск

В регион приехали блогеры и журналисты крупнейших изданий

Челябинскую область посетила делегация журналистов и блогеров из Казахстана пресс-туром, организованным Россотрудничеством. График у гостей областной столицы плотный — экскурсии по заводам и музеям, университетам, посещение межвузовского кампуса, а также знакомство с экономическим потенциалом региона. В том числе коллеги из ближнего зарубежья познакомились с работой медиахолдинга «Первый областной».





Гостям провели экскурсию в редакции Первого областного информационного агентства, а также городского канала Ural1, входящих в холдинг.





«Это первый опыт, когда мы встречаем такую делегацию в Челябинске. Встреча получилась очень плодотворной. Коллегам удалось увидеть мощь нашего холдинга. Думаю, что в будущем мы найдем общие точки соприкосновения в реализации каких-то проектов», — сказала гендиректор Первого областного медиахолдинга Анна Воронова.

Коллеги побывали в новостной студии, гримерке, монтажерской и операторской. Рассказываем, чем впечатлила гостей столица Южного Урала.





«У вас есть чему поучиться»

Блогер, общественный деятель и предприниматель Оксана Ушкевич поразилась промышленному потенциалу Челябинской области.

«Вы являетесь центром промышленности и производственного сектора. Я много езжу по разным странам, была на крупнейших европейских предприятиях. Производство, на котором мы вчера были, ничем не хуже. Здесь грамотно выстроены процессы, это все интегрировано. У вас есть чему поучиться», — отметила Оксана.





Также ее приятно порадовало то, как регион вкладывается в инфраструктуру высшего образования. Во время визита в Челябинский государственный университет казахские журналисты встретились с ректором Сергеем Таскаевым. Они обсудили развитие российско-казахского сотрудничества в сфере образования и науки, включая программы академической мобильности. В Костанае функционирует филиал ЧелГУ, это первый зарубежный филиал университета. Он был представлен как образовательный мост между регионами. Также гостям провели экскурсию в межуниверситетский кампус.

«Институты и кампус, которые мы сегодня посмотрели, вызвали просто белую зависть. В наше время такого не было. Будущее наших детей под надежным контролем, они замотивированы, у них большой выбор занятий. Плюс, когда ты живешь в комфортных условиях, это тоже толкает и вдохновляет на учебу», — считает предприниматель.

«Челябинск — френдли»

Рауан Искалиев, журналист и блогер с 10‑летним опытом путешествий, признался, что от Челябинска он ожидал совсем другого:

«Когда мы вышли из самолета, нас встретил кристально чистый воздух с ароматом хвои. Я не ожидал такого от промышленного города! Астана и Челябинск — города-ровесники по численности, но у вас в разы меньше машин и отлично продумана логистика».





Также журналиста приятно удивили трамваи. Именно их наличие. В Казахстане трамвайная сеть развита только в двух городах, оттого больше машин и содержания вредных веществ в воздухе.

«Мы гуляли по Кировке и нигде не видели мусора. Народ спокойный, нет шума, ощущение безопасности. Это редкое сочетание для крупного города», — отметил Рауан.





Проект пресс-туров приурочен к 100-летию Всероссийского общества культурных связей с зарубежными странами (ВОКС), преемником которого является Россотрудничество.

«Мы решили, что жителям Республики Казахстан было бы интересно узнать побольше о регионах РФ, потому что Россия — это не только Москва и Питер. Зачастую простые люди в Казахстане не имеют представления, что такое Челябинск или Алтайский край, например, хотя это приграничные регионы», — сказал замруководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Александр Дяченко.





Перед поездкой, признаются участники делегации, образ Челябинска ограничивался промышленным городом с дымящимися трубами.

«Но когда мы летели над областью, то поразились количеству озер и красоте природы. А в самом Челябинске нас встретили чистый воздух после дождя и открытые, душевные люди», — подытожил Александр Дяченко.



