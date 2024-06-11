Природа, история или культура: южноуральцы рассказали, чем гордятся в России

В опросе приняли участие 2 500 жителей региона

12 июня вся страна будет отмечать День России. Этот праздник объединяет и сплачивает всех жителей страны. Социологи Центра общественного мнения узнали, чем Россия восхищает южноуральцев.

У 47,1% опрошенных вызывает восхищение природа России, 40,3% гордятся своим народом, 32% — историей, а 27,3% — президентом России. Добавим, армией и военными гордятся 26,4% опрошенных.

Также в топе: российская культура и искусство, развитие науки и техники, российский спорт, положение страны в мире и ее успехи в экономике.

Специалисты выявили также и портреты аудитории. Отметим, за природу отдавали свои голоса молодые южноуральцы, российским народом гордятся взрослые женщины, молодые мужчины гордятся историей России, а люди солидного возраста отдали голос за президента. Подвигами солдат на СВО гордятся в основном мужчины.