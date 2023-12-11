Приостановлена деятельность предприятия «Алмаз» в Магнитогорске

Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области

Региональный СКР приостановил деятельность предприятия «Алмаз», которое находится неподалеку от поселка Новая Стройка в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Причина: работа с нарушением требований в области охраны окружающей среды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ. Следователи установили, что с 2019 года предприятие «Алмаз», расположенное в непосредственной близости с поселком Новая Стройка, хранило на земельном участке предприятия отходы промышленного производства, содержащие вредные вещества, а также загрязняли атмосферу окружающего воздуха.

Назначена судебная экологическая экспертиза, по результатам проведения которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства ООО «Алмаз».