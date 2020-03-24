«Примите меры, пока никто не погиб»: подростки бегают по крыше долгостроя в Копейске

Они смогли беспрепятственно проникнуть в здание.

Послушать 00:00

Компанию подростков, разгуливающих по крыше недостроенного здания на улице Славы, 14 заметили жители Копейска. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

На кадрах видно, как они бегают по крыше недостроенного панельного дома. Южноуральцы опасаются за безопасность детей и просят разобраться в ситуации.

«Примите меры, пока никто не погиб», — пишет автор видео.

В администрации города сообщили, что данный дом является долгостроем. Однако его территория должна охраняться. Но, как видно на видео, подросткам охрана не помешала.