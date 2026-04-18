Приметы на Федула Ветреника сулят южноуральцам жаркое лето

На какие погодные явления наши предки обращали внимание

Половина весны уже позади, и в этом году в Челябинской области она выдалась уж очень теплой: температура по итогам марта и первой декады апреля превысила норму, а в ряде округов были побиты температурные рекорды. Каким же на Южном Урале будет предстоящее лето? Изучаем погодные приметы на Федула Ветреника, который отмечается 18 апреля, и пробуем составить предварительный прогноз.

Как подмечали наши предки, погода 18 апреля часто была ветреной, отсюда и название народного праздника. Они верили, что этот ветер «проветривает» землю, прогоняя остатки зимней стужи, и подгоняет тепло. А еще по ветру в этот день они предсказывали, каким будет предстоящее лето.

По наблюдениям крестьян, теплый ветер сулил мягкое и теплое лето, холодный — ненастное. Очень сильный ветер говорил о том, что весна будет затяжной, а лето — жарким.

Ясная погода предвещала много солнечных дней летом. А появление первых бабочек сулило хороший урожай.

Учитывая, что ветер сегодня в Челябинской области сильный и южный, можно предположить, что лето будет жарким. Ранее такой прогноз дали и синоптики Гидрометцентра России. Но предупредили, что сводка — предварительная.