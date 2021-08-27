Представителей каких профессий в Челябинске через 20 лет вытеснят роботы

Проректор ЮУрГУ Леонид Соколинский рассказал о возможностях искусственного интеллекта

Проректор по информатизации ЮУрГУ Леонид Соколинский рассказал, как будет выглядеть Челябинск будущего и представителей каких профессий через 20 лет вытеснят роботы. Свой прогноз ученый озвучил на пресс-конференции, посвященной искусственному интеллекту.

Соколинский считает, что в ближайшее время (настолько ближайшее, что нынешняя молодежь застанет это, будучи в самом расцвете сил) определенные профессии уйдут в историю, поскольку машины смогут выполнять обязанности лучше — исключен человеческий фактор. Речь, разумеется, идет о низкоквалифицированном труде.

«Это прогресс. Никто повлиять на это не сможет, но подготовиться к этому нужно», — рассуждает Леонид Соколинский.

Однако, по словам проректора, людям с образованием, особенно работающим в творческих профессиях, переживать не стоит: еще неизвестно, когда будет создан так называемый «сильный искусственный интеллект», способный сравняться с человеческим.













Физически машины давно обошли людей, именно в этом и заключается причина скорейшего замещения простых рабочих роботами. В качестве примеров Леонид Соколинский назвал профессию водителя — транспорт будет беспилотным, курьера — для такой работы уже сейчас начинают внедряться дроны, и работника службы технического контроля — машины отслеживают брак лучше.

«Сейчас действительно на производстве ситуация такая: контролер — женщина в возрасте сидит в кабинке и смотрит на конвейер, по которому очень быстро передвигаются листы металла. Она визуально ищет там брак. В данном случае, конечно, лучше работают камеры. Роботизация позволит быстро и точно находить неисправности, а затем их устранять», — приводит пример Леонид Соколинский.

Интересный прогноз ученый дал по развитию транспорта и переосмысления работы водителей. Соколинский считает, что буквально лет через 20 мы будем свидетелями исторического момента — повсеместного перехода на беспилотные автомобили.

«Разумеется, это будет не революция. Нам не скажут: „Все, с понедельника везде появятся беспилотные машины“. Это будет постепенный переход, эволюция. Прямо как было, когда первые автомобили заменяли лошадей», — подчеркивает проректор по информатизации ЮУрГУ.

В первую очередь речь идет о замене коммерческого транспорта, управляемого людьми, на более выгодный для компаний, способный ездить автономно. И причины, почему такой транспорт выгоднее, очевидные: водителю нужен отдых, а машине — нет. Здесь же и безопасность: человеческий фактор становится причиной многих аварий, а беспилотным автомобилям не нужен руль, фары, поворотники: они бесконтактно и незаметно для человека могут передавать друг другу данные о своем местонахождении и ближайших маневрах. Именно поэтому после коммерческого транспорта в скором времени беспилотными станут все автомобили. Это безопаснее и удобнее.













Однако внушительная часть водителей не просто передвигает себя из дома на работу и обратно, а получает удовольствие от управления автомобилем. Именно для таких людей, по мнению Соколинского, будут организованы специальные площадки, по типу ипподромов, только вместо лошадей — машины.

Завершая рассуждения, ученый отметил, что повсеместное внедрение подобных новшеств возможно только при комплексном подходе. Главное отличие робота от человека в том, что искусственный интеллект не способен импровизировать. Неровная или отсутствующая разметка, плохое состояние дорог и других инфраструктурных составляющих могут очень сильно затормозить воплощение прогнозов.