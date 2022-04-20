Приложение TikTok пропало из российского App Store

В Google Play оно отображается и доступно

Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из поиска в App Store в России. При этом в Google Play оно остается доступным, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, при попытке запроса в App Store отображаются другие развлекательные приложения. Однако TikTok отображается и доступен при переходе по прямой ссылке на приложение или если в поисковой строке запрашивать Likee.

В Google Play TikTok остается доступным для пользователей.

Напомним, в начале марта разработчики приложения объявили о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории России из-за введения в РФ уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ.