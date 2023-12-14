Прихожане челябинского храма организуют патруль помощи бездомным

Кого ищут и чем можно помочь

В челябинском храме блаженной Ксении Петербургской в лютые уральские морозы решили поддержать тех, кто не имеет крова над головой. Прихожане-активисты создают патруль помощи бездомным и ищут волонтеров, готовых помогать в делах милосердия.

Как рассказали в отделении «Волонтерские крылья» Челябинской епархии, экстренно требуется водитель с машиной, готовый хотя бы раз в неделю возить волонтера с горячей едой и одеждой для бездомных.

«Необходимы волонтеры для раздачи пищи — хотя бы раз в неделю вечером в течение двух часов. Также патрулю нужен медик», — говорится в сообщении.

Также можно пожертвовать продукты, средства гигиены, теплую одежду, требуются термосы для горячей пищи и чая.