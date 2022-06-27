Школы Челябинской области сформируют списки первоклассников после 1 июля

Родители будущих учеников уже подали более 37 тысяч заявлений

В Челябинской области завершается первый этап приемной кампании в первые классы. На сегодняшний день школы получили более 37 тысяч заявлений от родителей детей, поступающих по прописке, а также имеющих льготы. Списки зачисленных в образовательные организации начнут формировать с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«30 июня завершается прием заявлений в первые классы 2022/2023 учебного года для первого этапа приемной кампании. Начиная с 1 июля в течение трех рабочих дней в школах будут формироваться приказы о зачислении детей. С 6 июля по 5 сентября 2022 года можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания», — рассказали в Минобре.

По оценкам чиновников, грядущей осенью в школы Челябинской области должны прийти 47 тысяч 200 учеников. Вакантных мест создано на 600 больше.

Как отметил директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас, на данный момент подано 77% заявлений от прогнозного числа первоклассников. 61% из них зарегистрированы с использованием электронных сервисов ГИС «Образование в Челябинской области» или портала «Госуслуги».

«Родители будущих первоклассников активно используют новую электронную форму подачи заявлений на портале госуслуг, которая была запущена в Челябинской области накануне старта приемной кампании», — добавил Андрей Барабас.

Как записать ребенка в школу, читайте в отдельном материале.