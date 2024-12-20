Пригород Челябинска отмечает 90‑летний юбилей

Сосновский район образовался в декабре 1934 года

Протяженность Сосновского района — 90 км с севера на юг и 30 км с запада на восток. На относительно небольшой площади — 20,7 тысячи кв. км — сегодня проживает 94 тысячи человек. Это самая густонаселенная сельская территория области. В последние годы прирост населения в районе составлял более 4000 человек.

В наши дни коэффициент рождаемости в районе составляет 11,5 новорожденного на 1000 жителей. Это больше всех в Челябинской области.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Сосновский район с 90‑летием. Глава региона отметил, что там удачно сочетаются красивая природа, развитая инфраструктура и производство.