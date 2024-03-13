Приемная кампания в челябинские школы стартует в марте

Зачислять первоклассников будут в два этапа

В Челябинске готовятся принимать заявления на поступление детей в первый класс. Первая волна начнется уже в конце марта, рассказали в администрации города.

Зачисление в школы будет осуществляться в два этапа. Первый стартует 29 марта и завершится 30 июня. Подать заявление смогут родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники. Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. Он предназначен для всех детей, в том числе не проживающих на закрепленной территории.

Подать заявление можно на «Госуслугах», через портал образовательных услуг или непосредственно в школах. Отправить документы можно только один раз и только в одно общеобразовательное учреждение.