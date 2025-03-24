В Челябинске на этой неделе официально стартует приемная кампания по записи в школу будущих первоклассников. Первый этап начнется 28 марта и продлится до 30 июня включительно, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.
Напомним, на первом этапе идет прием тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, а также детей, подающих заявление по прописке.
Отметим, списки домов, закрепленных за школами, опубликованы на сайте администрации города. Причем дети-льготники — в приоритете, то есть если свободных мест в школе мало, то братья и сестры зачисляются даже в ущерб детям, идущим по прописке.
На втором этапе — с 6 июля по 5 сентября — в школы принимаются те, кто поступает на оставшиеся места.
При поступлении в школу необходимо представить три документа:
• свидетельство о рождении ребенка;
• документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;
• паспорт родителя или законного представителя.
О том, как можно подать заявление, ранее рассказывали на сайте ИА «Первое областное».
Добавим, на «Госуслугах» родители могут заранее сформировать черновик заявления. Это важный шаг для повышения шансов попасть в желаемую школу, поскольку очередность подачи заявлений учитывается при зачислении.