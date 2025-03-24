Приемная кампания в 1‑й класс стартует в Челябинске 28 марта

Кампания пройдет в два этапа, напоминаем, какие документы понадобятся

В Челябинске на этой неделе официально стартует приемная кампания по записи в школу будущих первоклассников. Первый этап начнется 28 марта и продлится до 30 июня включительно, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.

Напомним, на первом этапе идет прием тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, а также детей, подающих заявление по прописке.

Отметим, списки домов, закрепленных за школами, опубликованы на сайте администрации города. Причем дети-льготники — в приоритете, то есть если свободных мест в школе мало, то братья и сестры зачисляются даже в ущерб детям, идущим по прописке.

На втором этапе — с 6 июля по 5 сентября — в школы принимаются те, кто поступает на оставшиеся места.



При поступлении в школу необходимо представить три документа:

• свидетельство о рождении ребенка;

• документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

• паспорт родителя или законного представителя.

О том, как можно подать заявление, ранее рассказывали на сайте ИА «Первое областное».

Добавим, на «Госуслугах» родители могут заранее сформировать черновик заявления. Это важный шаг для повышения шансов попасть в желаемую школу, поскольку очередность подачи заявлений учитывается при зачислении.