Приемная кампания — 2026 в ЮУрГУ: что нужно знать абитуриентам

Южно-Уральский государственный университет уже готовится к приему нового поколения студентов

Erid: 2SDnjbyp5sE

Южно-Уральский государственный университет уже готовится к приему нового поколения абитуриентов, а поступающие и их родители изучают нововведения, чтобы не упустить свой шанс поступления на желаемое направление. Рассказываем об основных изменениях в приемной кампании 2026 года.

В ряде направлений произошли корректировки: для специальностей из группы 11.03.00 (кроме 11.03.02), 12.03.00 и 13.03.00 вместо математики обязательным экзаменом стала физика.

Повышены минимальные пороги по ряду предметов, например: по истории, биологии, химии и иностранному языку — до 40 баллов, физике — до 41, информатике — до 46.

Всю актуальную информацию о приеме (бюджетные места, вступительные испытания, баллы, наличие общежитий) ЮУрГУ опубликует поэтапно: до 20 января — ключевые условия поступления, до 15 апреля — места по квотам, до 1 июня — расписание экзаменов и общежития.

Чтобы быть в числе первокурсников ЮУрГУ в 2026 году, важно внимательно следить за датами и новшествами приемной кампании на сайте вуза и в приемной комиссии университета. Кроме того, ЮУрГУ открывает запись на индивидуальные консультации по этой ссылке.

Как прошел день открытых дверей в ЮУрГУ 14 декабря, вы можете увидеть в онлайн-трансляции.