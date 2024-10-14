Прием заявок на пост мэра Челябинска завершается на этой неделе

На 14 октября документы подали восемь претендентов

Конкурсная комиссия приняла документы от восьми человек, заявления на пост мэра можно подать до четверга, 17 октября. Об этом сообщается на официальном сайте городской думы.

Претенденты на пост главы Челябинска еще могут добавиться. На данный момент кандидаты следующие.

Максим Бакулин, 1991 года рождения. Максим Сергеевич баллотируется от «Центрального агентства арбитражных управляющих». Сам работает арбитражным управляющим.

Второй претендент — Светлана Мячкова, 1981 года рождения. Светлана Владимировна является гендиректором логистического центра «Форвард».

Еще один арбитражный управляющий, подавший документы на пост мэра, — Дмитрий Стариков, 1974 года рождения. Дмитрий Викторович трудится в ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“».

Четвертый претендент — пенсионер МВД Георгий Аркадьевич Невский, 1968 года рождения.

Пятый кандидат — Илья Сергеевич Царенков, 1992 года рождения, — руководитель по транспортной логистике в компании «УралТрансКом».

Еще один претендент — Юрий Дубовик, 1985 года рождения. Юрий Владимирович занимает должность главного специалиста в компании «Специальная энергия».

Седьмой претендент — Андрей Неверов, 1981 года рождения. Андрей Петрович занимает должность гендиректора компании «САД».

Завершает восьмерку Павел Урсаев, 1972 года рождения. Павел Владимирович занимает должность исполнительного директора в компании «Транском».

Конкурс будет проводиться 7 ноября, заявления и документы принимаются до 17 октября. По его итогам комиссия сформирует список кандидатов. Из них депутаты городской думы Челябинска выберут мэра на очередном заседании в ноябре.