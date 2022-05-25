Прием заявок на грантовый конкурс «Студенческий стартап» продлили до 30 июня

Учащиеся вузов Челябинской области могут выиграть 1 млн рублей на развитие бизнес‑проектов

Прием заявок на конкурс молодежных бизнес-проектов «Студенческий стартап» продлен до 30 июня 2022 года, сообщили в правительстве Челябинской области. У студентов Южного Урала, которые примут в нем участие, есть шанс выиграть 1 млн рублей на открытие своего дела.

Заявки на конкурс принимаются по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Победители будут определены в сентябре этого года: 1000 студентов со всей страны получат по одному миллиону рублей. По словам организаторов, при оценке заявок особое внимание уделят проектам, связанным с импортозамещением.

Студенты Челябинской области активно подают заявки на конкурс. Среди них — студент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Никита Платонов, разработавший образовательную платформу Module для желающих получить профессию в сфере digital. Ранее Никита стал победителем конкурса «Твой ход», теперь его цель — создать собственную IT-компанию.

«Конкурс „Твой ход“ стал для меня трамплином, который позволил проверить свои силы. Теперь мы хотим подать заявку на конкурс „Студенческий стартап“. Я считаю, что это хорошая возможность создать что-то новое или улучшить уже работающие проекты», — отметил Никита Платонов.

Конкурс «Студенческий стартап» стартовал в феврале этого года, о чем ИА «Первое областное» писало в одном из предыдущих материалов. Организаторы конкурса — Минобрнауки России и Фонд содействия инновациям.

Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте конкурса.