/ Челябинцы смогут лично пообщаться с главой города и его заместителями

В администрации объявили день приема граждан.

Прием челябинцев по личным вопросам состоится в городской администрации 25 мая этого года. Пообщаться удастся с главой города и его первыми заместителями, а также — главами управлений. Для удобства организована процедура предварительной записи. При этом к начальникам управлений можно будет попасть в порядке живой очереди. Личный прием проведут с 10 до 15 часов. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Подробную информацию о дне приема можно получить по телефонам 266−09−62, 263−07−37. — уточнили в городской администрации города.

Добавим, прием граждан приурочили к общерегиональному дню приема.