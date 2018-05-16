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Челябинцы смогут лично пообщаться с главой города и его заместителями

В администрации объявили день приема граждан.
сегодня в 16:46
  |  Общество

Прием челябинцев по личным вопросам состоится в городской администрации 25 мая этого года. Пообщаться удастся с главой города и его первыми заместителями, а также — главами управлений. Для удобства организована процедура предварительной записи. При этом к начальникам управлений можно будет попасть в порядке живой очереди. Личный прием проведут с 10 до 15 часов. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Подробную информацию о дне приема можно получить по телефонам 266−09−62, 263−07−37. — уточнили в городской администрации города.

Добавим, прием граждан приурочили к общерегиональному дню приема.

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Комментарии

Катерина
18:34, 16.05.2018
телефоны не отвечают
Катерина
18:33, 16.05.2018
телефоны не отвечают

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