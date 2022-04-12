Приехавшим в Челябинскую область беженцам помогут с получением гражданства России

В регион с территории ДНР, ЛНР и Украины прибыло более 280 человек

В Челябинскую область с территории ДНР, ЛНР и Украины приехало более 280 человек. С некоторыми из них в пункте временного размещения встретились уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, министр социальных отношений Ирина Буторина и другие представители областной власти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Многие из тех, кто пришел на встречу с уполномоченным, рассказали о желании стать гражданами России. ГУ МВД региона уже начало помогать им. Среди предстоящих задач — перевод документов на русский язык. Также людям нужно будет сдать тест на знание русского языка. Эти услуги платные. Благотворительные организации возместят расходы всем, кому это будет необходимо.

«Многие прибывшие сейчас пытаются найти работу, так как хотят остаться жить в нашей области. Ирина Буторина передаст всю информацию в Главное управление по труду и занятости. Уверена, работа найдется. Также вот-вот должен быть подписан Указ Президента Российской Федерации о том, что гражданам Украины, ЛНР и ДНР не потребуется разрешение на работу, что позволит ускорить этот процесс. Большая проблема с получением пенсий. Сейчас их счета заблокированы», — рассказала уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

В Челябинской области граждане, прибывшие с территории ДНР, ЛНР и Украины, проходят необходимые медицинские обследования и тестирования абсолютно бесплатно. Специальный автобус централизованно доставляет людей до медицинской организации.

В целом с начала специальной военной операции РФ более 4,6 млн беженцев с Украины переехали в соседние страны. За последние сутки это число увеличилось более чем на 68 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что Челябинская область готова принять 565 беженцев.

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