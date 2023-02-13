Придуманная в Челябинске игра для школьников «Русский мир» стала общероссийской

В 2023 году в ней примут участие девять команд из разных городов России

I Всероссийская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» пройдет на этой неделе в Челябинске, сообщает пресс-служба администрации города.

Чтобы сразиться за звание лучших знатоков российской истории и культуры, на Южном Урале соберутся команды из девяти городов: Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Кургана, Омска, Отрадного (Самарская область), Магнитогорска и Челябинска.

«Интеллектуальная игра для школьников „Русский мир“ является одной из форм гражданско-патриотического и нравственного воспитания детей. В нее ежегодно играют около двух тысяч школьников 5—11-х классов»,

— говорят в мэрии.

Игру для школьников «Русский мир» придумали в Челябинске в 2001 году. В 2023 году она впервые обрела всероссийский статус.