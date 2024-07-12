Причины ДТП с трамваем в Златоусте выясняет спецкомиссия

Она создана по поручению губернатора Алексея Текслера

Обстоятельства произошедшего ЧП в Златоусте выясняет спецкомиссия Миндортранса. Она создана по поручению губернатора Челябинской области.



Напомним, сегодня в Златоусте столкнулись два трамвая. По предварительным данным, один из них в это время буксировали в депо. Один из вагонов сошел с рельсов и сбил пешехода — 60-летняя женщина скончалась в больнице. Еще семь человек — водитель и шестеро пассажиров — пострадали.

На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы, исполняющий обязанности главы округа Олег Решетников. Город держит связь с медиками. Вся необходимая помощь пострадавшим и их родным будет оказана.