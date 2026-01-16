Причиной задержки восстановления электроснабжения в Малиновке стали скрытые дефекты линии

Специалисты продолжили работы в мороз в круглосуточном режиме

Причиной задержки восстановления электроснабжения в Малиновке стали скрытые дефекты линии. После их выявления специалисты Россетей продолжили работы в мороз в круглосуточном режиме.

«Вчера днем произошло технологическое нарушение распределительности 10 кВт. Ночью нами был выполнен ремонт поврежденной кабельной линии, также выполнено строительство резервной воздушной линии. При включении восстановленного участка произошел наброс нагрузки, что привело к повторному повреждению шлейфа на опоре», — уточнил главный инженер челябинского филиала «Россети Урал» Виктор Обвинцев.

Специалистами оперативно была организована АВР по восстановлению данного шлейфа, проведен дополнительный осмотр всей линии.

Напомним, днем 15 января произошло повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВт. В ночь на 16 января энергетики восстановили поврежденный участок кабеля и построили временную воздушную линию. Однако при включении обнаружились скрытые повреждения.

Для поддержки жителей в Малиновской школе работают пункты временного размещения и обогрева. По данным администрации округа, ими уже воспользовались 35 человек, в том числе двое детей. Там можно согреться, выпить чай, поесть горячую кашу и зарядить телефоны.

«Сотрудники администрации с МЧС продолжают подомовой обход, чтобы убедиться, что никто не нуждается в экстренной помощи», — добавил глава Сосновского округа Евгений Ваганов.

На месте работают четыре бригады энергетиков с тремя единицами спецтехники.