Причиной столкновения автобусов в Челябинске стала неисправность тормозов у одного из них

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг

Следственный комитет в Челябинске начал проверку по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в поселке АМЗ. При столкновении транспортных средств пострадала девушка, ей потребовалась медицинская помощь.

«По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователем истребована документация по организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.