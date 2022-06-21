Причиной пожара на птицефабрике «Равис» стал удар молнии

В результате возгорания погибло 3500 голов птицы

Пожар на птицефабрике «Равис» в Сосновском районе Челябинской области, случившийся 18 июня, возник из-за удара молнии в вытяжную шахту. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе агрохолдинга.

Как ранее сообщало наше информагентство, пожар охватил около 2300 квадратных метров кровли птичника. Работники предприятия самостоятельно покинули здание, никто не пострадал.

В ликвидации возгорания было задействовано 54 сотрудника МЧС и 15 единиц пожарной техники.

По информации компании, в момент возгорания в птичнике находилось 84 тысячи цыплят.

«Благодаря слаженным профессиональным действиями пожарных пожар был устранен в короткие сроки, что позволило сохранить оборудование и поголовье цыплят. Внутреннее помещение и оборудование не повреждены. Падеж составил 3500 голов птицы», — уточнили в «Рависе».

В настоящее время в агрохолдинге оценивают размер нанесенного ущерба. Планируется, что поврежденная огнем кровля будет восстановлена к 1 октября 2022 года.

Отметим, что почти ровно год назад на птицефабрике «Равис» уже случался пожар, также вызванный ударом молнии. Тогда в огне погибло около 200 тысяч кур.