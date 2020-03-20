Прибывшие из любой страны мира подлежат карантину

В правительстве региона готовы обследовать всех на коронавирус.

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Коронавирус Covid-19 зафиксирован уже практически во всех странах мира. И абсолютно все люди подвержены этому заболеванию. Именно поэтому в Челябинской области предприняли профилактические меры, чтобы не допустить появление коронавирусной инфекции.

Для этого, абсолютно все, кто пребывает в Челябинск из других стран, обязаны сдать анализы и пройти 14-дневный карантин. Ранее в «опасный список» входили лишь 7 государств, в которых инфекция прогрессировала особенно быстро. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня заражены все страны в мире, кроме, наверное, единичных стран в Африке. Поэтому абсолютно все туристы попадают под карантин. Но им всем будет выдан больничный лист, в том числе и в электронном виде», — заявила Ирина Гехт.

К слову, заявление на электронный больничный граждане могут оформить самостоятельно: им нужно зайти в личный кабинет на портале территориального ФОМС, далее требуется отправить в фонд медстрахования копию паспорта с отметкой о пересечении границы, копию посадочного талона. После этих действий заявление на выдачу больничного будет принято.