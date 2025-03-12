Прибытие трех самолетов в аэропорт Магнитогорска задерживается 12 марта

Время ожидания достигает 10 часов

Аэропорт Магнитогорска с ночи 12 марта не может принять самолеты из трех городов. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы задерживаются на 5—10 часов, передает ИА «Первое областное».

Самолет из Казани должен был приземлиться в Магнитогорске в 02:10, теперь ожидаемое время прибытия — 11:30. Более чем на 10 часов задерживается самолет из Минеральных Вод — время прилета сдвинуто с 03:20 на 13:45. Самолет из Москвы, который должен был прибыть в пять утра, ожидают в одиннадцатом часу.

Обратные рейсы по заданным направлениям из Магнитогорска также задерживаются.







«Задержка рейсов связана с неблагоприятными погодными условиями в Магнитогорске», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в справочной службе аэропорта.

Пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями и следить за изменениями на онлайн-табло в аэропорту.