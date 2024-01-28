Прибор для повышения уровня безопасности шахт создали в Челябинской области

Над устройством работали три школьника и член Академии горных наук Иван Пыталев

В Магнитогорске трое воспитанников детского технопарка «Кванториум» совместно с профессором, действительным членом Академии горных наук Иваном Пыталевым создали прибор, который автоматически сканирует техническое состояние проводников в шахтах и выводит полученные данные на экраны компьютеров. Такой контроль способен повысить уровень безопасности работы шахтеров. Об этом изданию ТАСС сообщил руководитель проекта Сергей Марочкин.

По словам Марочкина, разработанный прибор является прототипом установки «Профилировщик». Устройство может контролировать рельсовые пути длиной до 2,5 километра в вертикальных шахтах и без ограничений по длине в горизонтальных выработках подземных рудников. При этом прибор отслеживает фактическое положение проводников не только в пространстве, и но относительно друг друга.

«Подобный контроль ускоряет ввод в эксплуатацию ствола шахты и повышает уровень безопасности работы шахтеров»,— заключил Сергей Марочкин.