При строительстве отдела полиции сохранят березовую рощу на северо‑западе Челябинска

Участок в микрорайоне Парковом был выбран администрацией города

В микрорайоне Парковом начнется строительство модульного здания, где разместится отдел полиции. Жители близлежащих домов высказали опасения, что из-за строительных работ под топор могут пойти десятки берез, которые сейчас есть на выбранном участке. В мэрии Челябинска объяснили, почему была выбрана именно эта территория.

Новое здание планируется разместить на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого.

«Земельный участок был выбран под строительство отдела полиции для микрорайона „Парковый“ как самый подходящий по ряду параметров. Он подходит по площади, территориальному расположению. Рядом с модульным зданием (относятся к временным строениям, могут легко демонтироваться и перевозиться на другое место. — Прим. ред.) будет сохранена березовая роща», — сообщили в администрации.

Других свободных участков в микрорайоне, которые бы соответствовали этим условиям, по данным мэрии, на сегодня нет.

Напомним, о необходимости появления отдела полиции в микрорайоне Парковом ранее говорил начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков. По его мнению, новый пункт повысит безопасность местных жителей и перераспределит нагрузку полицейских.