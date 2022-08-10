При попытке охоты на зайцев в особо охраняемом бору задержали жителя Челябинской области

Мужчина имел при себе незарегистрированное ружье и боеприпасы

В Челябинской области накануне на территории Джабык-Карагайского бора задержали 31-летнего жителя поселка Ольховка. Мужчина пришел поохотиться на зайцев, взяв с собой незарегистрированное ружье. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Инспекторам, которые патрулировали особо охраняемую природную территорию, он рассказал, что осознает незаконность своих действий и вину не отрицает. На место вызвали сотрудников полиции и Минэкологии.

«Выяснилось, что задержанный был ранее судим. Ружье и боеприпасы изъяты, сейчас по факту подозрения на незаконную охоту в отношении данного гражданина проводятся следственные мероприятия», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, незаконная охота на особо охраняемых природных территориях Челябинской области является нарушением и преследуется законом. Тем более Джабык-Карагайский бор еще не оправился от прошлогодних пожаров.

Специалисты министерства добавили, что в преддверии сезона осенне-зимней охоты усиливают патрулирование госзаказников и памятников природы.

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