При какой температуре в школах отменяют занятия: памятка

В Челябинской области ожидается морозная неделя

На этой неделе погоду в Челябинской области определяет антициклон. А это солнце, отсутствие ветра и низкие температуры. И если днем градусники будут показывать не ниже −15 градусов, то ночью местами температура воздуха будет опускаться до −30 градусов и даже ниже. Утром морозы могут сохраняться, а значит, есть вероятность отмены занятий в школах в первую смену. ИА «Первое областное» напоминает, при каких погодных условиях уроки проводят дистанционно.

С 1-го по 4-й класс очные занятия отменяют при похолодании до −25 градусов и скорости ветра от 1 до 4 метров в секунду либо безветренной погоде и температуре воздуха −25…−27 градусов.

С 1-го по 7-й класс не учатся при следующих погодных условиях: если за окном −25 градусов и ветер 5 метров в секунду и более, при температуре −26…−27 градусов и ветре от 1 до 4 метров в секунду или при безветренной погоде и морозе до 28—29 градусов.

По 9-й класс включительно занятия проводят дистанционно, если на улице сильный ветер и −26…−27 градусов, слабый ветер и −28…−29 градусов или 30-градусный мороз без ветра.

Занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс отменяют, если температура опускается до −28 градусов и ниже при ветре 5 метров в секунду и более.

По предварительному прогнозу, предстоящей ночью в горах и низинах температура воздуха опустится до −33 градусов, на остальной территории — до −23…−28 градусов. В Челябинске ночью ожидается максимум −23 градуса.