При каких заболеваниях показана минеральная вода

И в каких случаях ее нельзя пить

Сейчас жителям Челябинской области и всей России доступно практически любое лекарство. Однако врачи напоминают о том, что оздоровительное действие оказывает и минеральная вода. В Тюменской области, например, более 40 источников, и вода в каждом из них уникальна по своим свойствам. Главный врач ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинна Лебедева рассказала нашим коллегам из издания «Тюменская область сегодня», какую минеральную воду при каких заболеваниях можно употреблять.

«Минеральная вода — это натуральный ресурс из подземных источников. Она обладает лечебными свойствами за счет содержания в ней полезных биологически активных компонентов и особенностей минерального состава»,— рассказала врач.

Например, хлоридно-натриевую воду, которую добывают из скважин, расположенных на территории санатория «Сибирь», рекомендуют употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Для тех, кто страдает анемией, необходима вода с содержанием железа. Вода с высоким содержанием йода показана при заболеваниях щитовидной железы. А для нормализации артериального давления можно пить воду, содержащую натрий.

Однако существуют и противопоказания. Например, принимать минеральную воду не следует при обострении хронического гастрита и язвенной болезни, которые сопровождаются тошнотой. Категорически запрещено пить минеральную воду при хроническом панкреатите, холецистите, желчекаменной болезни, почечной недостаточности и некоторых других.

Принимать минеральную воду нужно только по назначению врача.